Arjantin'de enflasyon 3 haneye ulaştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 6,2 olacağı yönündeydi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 102,5'e yükseldi. Bir önceki ay yüzde 98,8 olan enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 101,7 seviyesindeydi.

Bu Arjantin'in 1990'ların başında bir hiperenflasyon krizinden çıkmasından beri en yüksek seviye oldu.

Arjantin, Zimbabve Lübnan, Venezuela ve Suriye'nin ardından dünyada üç haneli enflasyonu gören beşinci ülke oldu.