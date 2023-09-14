Arjantin'de enflasyon 32 yılın zirvesinde

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 124,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 113,4'ten yüzde 122,6'ya çıkacağı yönündeydi. Bu Arjantin'in 1990'ların başında bir hiperenflasyon krizinden çıkmasından sonra yaşanan en kötü döneme işaret ediyor.

Enflasyon 1991 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 12,4 artış gösterdi.

Arjantin Merkez Bankası tarafından düzenlenen son ankette analistler yıl sonunda enflasyonun yüzde 169'a çıkacağını öngördüler. Enflasyon için aylık tahminler eylülde yüzde 12, ekimde yüzde 9,1 seviyesinde oluştu.