Arjantin'de enflasyon beklentileri aştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6 arttı. Piyasa beklentisi yükselişin yüzde 5,9 olacağı yönündeydi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 98,8'e ulaştı. Bir önceki ay yüzde 94,8 olan enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 98,3 seviyesindeydi.