Arjantin'de enflasyon beklentileri aştı

Arjantin'de mart ayında enflasyon tarihinin en büyük kuraklığı ve eğitim öğretim döneminin başlamasının da etkisiyle piyasa beklentilerini aşarak son 20 yılın en yüksek aylık artışına ulaştı.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı. Piyasa beklentisi yükselişin yüzde 7,1 olacağı yönündeydi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 104,3'e ulaştı. Bir önceki ay yüzde 102,5 olan enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 103 seviyesindeydi. Böylece 1991 yılından bu yana en yüksek yıllık artış oranına ulaşıldı.

Bu Arjantin'in 1990'ların başında bir hiperenflasyon krizinden çıkmasından sonra yaşanan en kötü döneme işaret ediyor.