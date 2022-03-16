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Arjantin'de enflasyon yükseldi

Arjantin'de enflasyon şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

16.03.2022 - 07:35 |
Arjantin'de enflasyon yükseldi

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 4 olacağı yönündeydi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 52,3'e ulaştı. Bir önceki ay yüzde 50,7 olan yıllık enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 51,3'e çıkması yönündeydi.

Arjantin'de enflasyonun bu yıl yüzde 58 seviyesine kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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