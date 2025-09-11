Arjantin'de enflasyon yüzde 2'nin altında

Arjantin'de Ağustos ayında enflasyon, piyasalardaki kur oynaklığına rağmen aylık bazda üst üste dördüncü ayda da %2 seviyesinin altında kaldı.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki ay olduğu gibi %1,9 artarak, piyasa beklentisi olan %2,0'nin hemen altında geldi.

Ulaştırma fiyatları, araç ve akaryakıt zamları nedeniyle %3,9 ile en çok artan grup oldu. Bunu, tütün fiyatlarındaki artış nedeniyle %3,5 artışla alkollü içecekler ve tütün takip etti.

Yıllık enflasyon %36,6'dan %33,6'ya kadar geriledi. Ağustos ayında Merkez Bankası tarafından ekonomistler arasında yapılan ankete göre Arjantin'in bu yıl yıllık enflasyon oranı %28 olarak tahmin ediliyor.