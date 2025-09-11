Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaArjantin'de enflasyon yüzde 2'nin altında
HaberlerUzmanparaArjantin'de enflasyon yüzde 2'nin altında

Arjantin'de enflasyon yüzde 2'nin altında

Arjantin'de enflasyon üst üste dördüncü ayda da %2'nin altında kaldı.

11.09.2025 - 09:57 | | Foreks Haber
Arjantin'de enflasyon yüzde 2'nin altında

Arjantin'de Ağustos ayında enflasyon, piyasalardaki kur oynaklığına rağmen aylık bazda üst üste dördüncü ayda da %2 seviyesinin altında kaldı.

Haberin Devamı

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki ay olduğu gibi %1,9 artarak, piyasa beklentisi olan %2,0'nin hemen altında geldi.

Ulaştırma fiyatları, araç ve akaryakıt zamları nedeniyle %3,9 ile en çok artan grup oldu. Bunu, tütün fiyatlarındaki artış nedeniyle %3,5 artışla alkollü içecekler ve tütün takip etti.

Yıllık enflasyon %36,6'dan %33,6'ya kadar geriledi. Ağustos ayında Merkez Bankası tarafından ekonomistler arasında yapılan ankete göre Arjantin'in bu yıl yıllık enflasyon oranı %28 olarak tahmin ediliyor.

Kirli derzleri tertemiz yapan formül! Dakikalar içerisinde beyazlatıyor

Kirli derzleri tertemiz yapan formül! Dakikalar içerisinde beyazlatıyor

Londra'da şüpheli paket alarmı: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderilmiş!

Londra'da şüpheli paket alarmı: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderilmiş!