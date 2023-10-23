Arjantin'in ticaret açığı beklentileri aştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre eylül ayında ticaret açığı 793 milyon dolar oldu. Analistlerin beklentisi açığın 262 milyon dolar seviyesinde kalacağı yönündeydi.

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Ülkenin ihracatının yüksek enflasyon ve yavaş büyümeden etkilenmeye devam etmesi nedeniyle art arda yedinci ayda da ticaret açığı verildi.

İhracat yıllık yüzde 13,5 düşüşle 5 milyar 751 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 8,3 azalışla 6 milyar 5444 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ihracat kalemlerinden tarım ürünleri ve hammeddelerinde yüzde 28,7, temel mallarda yüzde 31 ve endüstriyel mallarda yüzde 5,3 gibi önemli düşüşler oldu.