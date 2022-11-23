Arjantin'in ticaret fazlası arttı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre ekim ayında ticaret fazlası 1 milyar 827 milyon dolar oldu.

İhracat yıllık yüzde 15,1 artışla 7 milyar 901 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 15,8 yükselişle 6 milyar 74 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ticaret partnerleri olan Çin'e karşı 135 milyon dolar fazla verilirken, Brezilya'ya karşı 124 milyon dolar açık verildi. Çin ile ihracat 1,64 milyar dolar, ithalat 1,50 milyar dolar, Brezilya ile ihracat 1,12 milyar dolar, ithalat 1,25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 15,3 artışla 74,1 milyar dolar, ithalat yüzde 38,2 artışla 70,7 milyar dolar olurken, ticaret fazlası 4,4 milyar dolar seviyesinde geldi.