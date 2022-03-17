Arz endişeleri petrole destek veriyor
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) nisan ayından sonra Rus petrolünün küresel piyasalara akışında 3 milyon varil/gün seviyesinde azalma olabileceği uyarısı petrol fiyatlarına destek veriyor.
17.03.2022 - 09:41 |
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3 yıl aradan sonra faiz artırımlarına başlaması ve yıl boyunca faiz artırmaya devam edeceği mesajının petrol talebini frenleyeceği endişeleri yukarı hareketi sınırlıyor.
ICE'de mayıs vadeli brent petrol bu sabah düne göre 1,85 dolar artışla 99,87 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 3,58 dolar artışla 98,68 dolar/varil seviyesinde.