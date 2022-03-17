Geri Dön
UzmanparaArz endişeleri petrole destek veriyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Arz endişeleri petrole destek veriyor

Arz endişeleri petrole destek veriyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) nisan ayından sonra Rus petrolünün küresel piyasalara akışında 3 milyon varil/gün seviyesinde azalma olabileceği uyarısı petrol fiyatlarına destek veriyor.

17.03.2022 - 09:41 |
Arz endişeleri petrole destek veriyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3 yıl aradan sonra faiz artırımlarına başlaması ve yıl boyunca faiz artırmaya devam edeceği mesajının petrol talebini frenleyeceği endişeleri yukarı hareketi sınırlıyor.

ICE'de mayıs vadeli brent petrol bu sabah düne göre 1,85 dolar artışla 99,87 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 3,58 dolar artışla 98,68 dolar/varil seviyesinde.

Ukrayna'da kalan TSK'ya ait 2 uçakla ilgili flaş açıklama
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte piyasanın faiz tahmini
Yol süresi çok fazla kısalacak! Açılışı için geri sayım başladı
3600 ek göstergede 1300 lira detayı!
Dünyaca ünlü yazarın sır sonu! 'Bunu bilmem imkansızdı'
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda görevden alma ve atama kararı
İttifak hesapları karıştı! Yeni yasa kime yarayacak?
Akıllara durgunluk veren görüntü! Balıkları şalvarının içine doldurup çaldı
'En yoğun' kar geliyor! Alarma geçildi, günlerce sürecek
Survivor'da çok çekişmeli eleme! Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı
ÖZEL | Beşiktaş'ta teknik direktör kararı belli oldu!
3 gençten acı haber! Otomobil hurdaya döndü
Kariyerinin transferi! Halil, İstanbul devine
İntihar notu bıraktı, lüks araçla trafiğe çıktı! 17 yaşında acı son
Sadakatsiz'de Asya'dan Volkan'a büyük tuzak!
Ukrayna'da kalan TSK'ya ait 2 uçakla ilgili flaş açıklama
Ukrayna'da kalan TSK'ya ait 2 uçakla ilgili flaş açıklama
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte piyasanın faiz tahmini
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte piyasanın faiz tahmini
Yol süresi çok fazla kısalacak! Açılışı için geri sayım başladı
Yol süresi çok fazla kısalacak! Açılışı için geri sayım başladı
3600 ek göstergede 1300 lira detayı!
3600 ek göstergede 1300 lira detayı!
Dünyaca ünlü yazarın sır sonu! 'Bunu bilmem imkansızdı'
Dünyaca ünlü yazarın sır sonu! 'Bunu bilmem imkansızdı'
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda görevden alma ve atama kararı
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda görevden alma ve atama kararı
İttifak hesapları karıştı! Yeni yasa kime yarayacak?
İttifak hesapları karıştı! Yeni yasa kime yarayacak?
Akıllara durgunluk veren görüntü! Balıkları şalvarının içine doldurup çaldı
Akıllara durgunluk veren görüntü! Balıkları şalvarının içine doldurup çaldı
'En yoğun' kar geliyor! Alarma geçildi, günlerce sürecek
'En yoğun' kar geliyor! Alarma geçildi, günlerce sürecek
Survivor'da çok çekişmeli eleme! Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı
Survivor'da çok çekişmeli eleme! Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı
ÖZEL | Beşiktaş'ta teknik direktör kararı belli oldu!
ÖZEL | Beşiktaş'ta teknik direktör kararı belli oldu!
3 gençten acı haber! Otomobil hurdaya döndü
3 gençten acı haber! Otomobil hurdaya döndü
Kariyerinin transferi! Halil, İstanbul devine
Kariyerinin transferi! Halil, İstanbul devine
İntihar notu bıraktı, lüks araçla trafiğe çıktı! 17 yaşında acı son
İntihar notu bıraktı, lüks araçla trafiğe çıktı! 17 yaşında acı son
Sadakatsiz'de Asya'dan Volkan'a büyük tuzak!
Sadakatsiz'de Asya'dan Volkan'a büyük tuzak!