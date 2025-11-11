Canlı Borsa
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr
ASELSAN'dan 1.1 milyar euroluk yeni sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1,1 milyar euro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

11.11.2025 - 12:00 | | AA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

