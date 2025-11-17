ASELSAN yeni sözleşme imzaladı

Canlı Borsa
ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzaladı.

17.11.2025 - 12:51 | | AA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

