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UzmanparaASELSAN'dan 42 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

30.12.2024 - 15:19 | | AA
ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

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Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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