Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAsgari ücret kararı Resmi Gazete'de
HaberlerUzmanparaAsgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.12.2025 - 10:00 | | AA
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Tebliğde, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2026'da 1101 lira olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Ev sahibi Fas kaybetmiyor… Günün KG Var’ı Premier League’den! İşte Misli’den Günün Tüyoları

Ev sahibi Fas kaybetmiyor… Günün KG Var’ı Premier League’den! İşte Misli’den Günün Tüyoları

Son dakika...Japonya’dan 58 milyar dolarlık dev savunma bütçesi! Türkiye ile 640 milyon dolarlık anlaşma kapıda

Son dakika...Japonya’dan 58 milyar dolarlık dev savunma bütçesi! Türkiye ile 640 milyon dolarlık anlaşma kapıda