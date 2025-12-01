Asgari ücret maratonunda geri sayım başladı! İşte yeni yıl zammı için en güçlü senaryo

MİLLİYET.COM.TR/ÖZEL - Yeni asgari ücretin belli olmasına 1 aydan az zaman kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı içerisinde yapacağı toplantılarla birlikte 2026 yılının zam oranı netleşecek.

Haberin Devamı

Genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı başında ilk toplantısını gerçekleştirirken, toplamda 3 ya da 4 toplantıda nihai karar çıkıyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”

İLK TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ cephesi bu yıl yapılacak olan asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını belirtmişlerdi. Peki asgari ücrette rakam kaçıncı toplantıda telaffuz edilir? Nihai karar ne zaman çıkar? Asgari ücrete zam ne kadar olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücret için Aralık ayında, bir sonraki senenin rakamını belirlemek üzere komisyon toplamda 3 ya da 4 toplantı üzerinden karar vermektedir. Genelde haftalık usulü oluyor. Komisyonu toplama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesindedir. Muhtemelen Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantı gerçekleşecektir.

Haberin Devamı

İŞÇİ KESİMİNİN GÖRÜŞMELERE KATILMAMASI SÜRECİ NASIL ETKİLER?

İlk önce HAK-İŞ sonrasında da TÜRK-İŞ başkanlarının kararları ile birlikte komisyon yapısına itiraz edilmişti. Komisyonun yapısı değişmediği sürece de toplantıya katılmama kararı almışlardı.

İşçi kesimi olmasa bile asgari ücret yönetmeliğine göre “Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır. Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar, karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.” şeklinde detaylandırılmıştır. Bence işçi kesiminin toplantıya katılması ve haklarını savunması gereklidir.

Haberin Devamı

RAKAM KAÇINCI TOPLANTIDA TELAFFUZ EDİLİR?

İlk toplantı sonrası ikinci toplantıda rakamlar telaffuz edilmeye başlanmaktadır. Muhtemel olarak üçüncü veya dördüncü toplantıda nihayete ereceğini tahmin ediyorum.

ASGARİ ÜCRET OY BİRLİĞİ Mİ YOKSA OY ÇOKLUĞU İLE Mİ BELİRLENECEK?

Oy birliği ile oy çokluğu arasındaki farkı şöyle detaylandırmak isterim. Oy birliği komisyona katılan 5’er kişilik işçi, işveren sendika temsilcileri ve Bakanlığın görevlendirdiği bürokratlar tarafından hepsinin aynı yönde karar vermesidir.

Oy çokluğu ise katılan her üyenin 1 adet oy hakkının bulunması ve en az 10 üyenin kararı üzerinden nihayete ermesidir. Eşitlik çıktığı zaman ise başkanın oy kullandığı tarafın karar merci olduğunu belirtmek isterim.

Haberin Devamı

Asgari ücret ile ilgili TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay şöyle bir detay belirtmişti. Asgari ücret toplantılarında son 29 toplantının, 6’sında oy birliği, 2’sinde işçi ve hükümet birlikte, 21 toplantıda ise işveren ve hükümet birlikte karar verdi. Bu sene için de işçi tarafı toplantıya katılmama kararı aldığından dolayı hükümet ve işveren tarafı belirleyecek gibi duruyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLUR?



Bu yıl asgari ücretin %20 ile %40 arasında bir bantta belirleneceğini, muhtemel olarak %25 civarı, yani 27.630 TL olarak belirlenme ihtimalini yüksek görüyorum.”