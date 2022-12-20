Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş’in asgari ücret teklifinin 9 bin lira olduğunu söyledi.
20.12.2022 - 17:31 | | İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi.
Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir asgari ücret rakamı açıklanmadı.
Toplantının yaklaşık son yarım saatinde salonda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Atalay, “20 gündür süren bir süreç arkadaşlar bugün üçüncü toplantıyı yaptılar. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır” diye konuştu.
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