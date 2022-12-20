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Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş’in asgari ücret teklifinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

20.12.2022 - 17:31 | | İHA
Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir asgari ücret rakamı açıklanmadı.

Toplantının yaklaşık son yarım saatinde salonda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Atalay, “20 gündür süren bir süreç arkadaşlar bugün üçüncü toplantıyı yaptılar. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır” diye konuştu.

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