Asgari ücrette zam maratonu için geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan oranlar

Milliyet.com.tr/ÖZEL Aralık ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. 2026 yılının asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde toplanacak. Geçmiş yıllardaki toplantılara bakıldığında 3 ya da 4 toplantıda asgari ücretin karara bağlandığı görülmekte.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”

ZAM ORANI İÇİN HANGİ KISTASA BAKILACAK?

Mevcutta asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam olacak? Asgari ücrete hedef enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam olacak? Refah payı mümkün mü? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 31 – 33 aralığında belirledi. Bir sonraki yılın hedeflenen enflasyonu ise yüzde 13 – 19 aralığında bırakıldı.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası halen devam etmektedir. Geçen sene olduğu gibi hedeflenen enflasyon verilerine refah payı adı altında ekleme yapılarak zam yapılacağını değerlendiriyorum.



İŞÇİ CEPHESİNDEN ALMANYA MODELİ ÖNERİSİ

İlk önce Hak-İş sonrasında ise Türk-İş başkanları açıklama yaparak bu yılki asgari ücret komisyonuna katılmama kararı almıştı. Özellikle Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan açıklamaları doğrultusunda 5’er kişilik komisyonda adil bir belirleme yapılamadığından dolayı Almanya modelini önermişti. Dünyadan asgari ücret belirleme şekillerine şöyle bir baktığımızda;

ABD, Brezilya’da hükümet tarafından,

Norveç Danimarka, İskandinav ülkelerinde toplu sözleşme ile,

Almanya ve Birleşik Krallık’ta ise ülkemizdeki gibi belirlenmektedir.

Almanya modelinde biraz daha detaya girersek işçi ve işveren sendikalarından 3’er üye, ayrıyeten oy hakkı olmayan 2 üye bilim çevresinden olmak üzere 5 yılda bir yeniden atanmaktadır. Tarafsız bir başkan doğrultusunda toplantılar gerçekleşmektedir.

Kriter olarak ise sosyal güvenlik koşulları, çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçları, ülkedeki ortalama maaş seviyesi, büyüme, üretkenlik ve istihdam gibi detaylara bakılmaktadır.

Ülkemizde asgari ücret yönetmeliği doğrultusunda ilgili parametreler; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti şeklinde detaylandırılmıştır.

REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?



Eğer asgari ücret 2026 yılı hedeflenen enflasyon doğrultusunda belirlenir ise yüzde 13-19'luk veriye bir refah payı ekleneceği kanaatindeyim. Geçen dönem de aynı politika izlenmişti. Açlık rakamlarının geldiği noktada mutlaka bir iyileştirme yapılması kanısındayım. Çünkü belirlenecek asgari ücretin ilk cebe gireceği dönem önümüzdeki sene şubat ayı olacaktır. Refah payı beklentisi gerek gerçekleşen gerekse hedeflenen enflasyon doğrultusunda mutlaka verilmelidir.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN ORANLAR

Asgari ücretin güncel 22.104 TL’den %20 artışla 26.524 TL ile %40 artışla 30.946 TL arasında belirleneceğini düşünüyorum, Kulislerde konuşulan %20 ile %25 oranları ağır basmaktadır. Bu iki orana göre asgari ücret 26.524 TL ile 27.630 TL olacaktır.

ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ BEKLENTİ NE?

Benim beklentim ise %25 ile 27.630 TL civarına geleceği kanaatindeyim. Asgari ücret başlangıç ücreti olduğu için işletmelerin de kendi bütçeleri doğrultusunda bir zam yapması gereklidir.”