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01.02.2021 - 10:25 |

Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının haftaya alıcılı bir seyirle başladığını bildirdi.

Asya borsaları alıcılı seyretti
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Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.506 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak günü 3.056 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 28.091 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 104,67 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 47.143 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 28.927 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 49,8 ve Çin'de 51,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı.a

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