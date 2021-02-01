Asya borsaları alıcılı seyretti

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.506 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak günü 3.056 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 28.091 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 104,67 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 47.143 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 28.927 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 49,8 ve Çin'de 51,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı.a