Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğini belirterek, "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman." ifadesini kullandı.

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Analistler, yeni anlaşılan yüzde 15 oranının, ABD yönetiminin asgari tarife hedefi olan yüzde 10'dan yüksek olmasına karşın daha önceden anlaşılan yüzde 25'ten düşük olmasının piyasalarda oluşan pozitif havayı desteklediğini ifade etti.

Trump'ın Japonya ile anlaşmaya varıldığını duyurmasıyla Japon otomobil şirketlerinden Subaru, Mazda Motors Toyota ve Honda ile Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

Analistler, ticaret anlaşmasıyla Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasına ilişkin belirsizliklerin azaldığını ve bankanın enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına başlayabileceğine ilişkin öngörülerin güçlendiğini söyledi.

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra Japonya'daki siyasi gelişmeler de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kyodo Haber Ajansının dünkü haberinde, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun iktidar koalisyonunun seçim yenilgilerinin ardından ağustos ayında istifa kararı vermesinin beklendiği bildirildi.

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Buna karşın İşiba, medyada yer alan istifa edeceğine ilişkin haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "İstifamı hiç tartışmadık." açıklamasını yaptı.

Ayrıca ABD yönetiminin başta Çin ile anlaşma sağlayabileceğine ilişkin beklentiler artarken Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini davet ettiğini ve Pekin'i ziyaret etmek üzere "muhtemelen" Şi ile "çok uzak olmayan bir gelecekte" görüşeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle bölgede tarifelerde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikler sürerken, düşük oranlarda da olsa uygulanacak tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ortadan kalkmadı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin makine siparişleri yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,59 artışla 41.201 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 yükselişle 3.183,77 puandan kapandı.

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Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.582 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 artışla 25.448 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kazançla 82.461 puan seviyesinde bulunuyor.