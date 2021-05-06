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Asya borsaları, Çin hariç alıcılı seyretti

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

06.05.2021 - 11:00 | | AA
Asya borsaları, Çin hariç alıcılı seyretti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarında, ekonomi üzerindeki yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu baskı devam ettiği sürece faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

Uzun tatil arası sonrası bugün işleme açılan Japonya pay piyasalarnda bugün alıcılı bir seyir izlendi. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,80 değer kazancıyla günü 29.331 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 109,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 azalarak 3.441 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 3.178 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,58 artışla 48,956 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,62 yükselişle 28.606 seviyelerinde bulunuyor.

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