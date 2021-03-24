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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

24.03.2021 - 10:49 | | AA
Asya borsaları geriledi

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişelerinin birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olduğunu ve buna paralel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin beklentilerin de olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI); imalat sanayisinde 52'ye, hizmet sektöründe ise 46,5'e yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,04 azalışla 28.405 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,30 azalarak 3.367 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 düşerek 2.996 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,23 azalışla 49.432 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,41 değer kaybıyla 27.808 puanda seyrediyor.

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