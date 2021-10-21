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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

21.10.2021 - 11:35 | | AA
Asya borsaları geriledi

Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Singapur'da kısıtlama tedbirleri yeniden uygulamaya alınırken, Çin'de emlak devi Evergrande'ye ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yaklaşık 3 haftadır işleme kapalı olan Evergrande'nin hisseleri bugün açılışla birlikte yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Bu gelişmelere ek olarak küresel çapta açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltıyor.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.595 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.007 puan oldu. Avustralya'da ASX 200 endeksi 7.415 puanla günü yatay tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 azalışla 28.709 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 114,1 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 26.012 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 gerilemeyle 60.675 puanda seyrediyor.

 

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