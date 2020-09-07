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07.09.2020 - 09:58 | | AA

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
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Başbakanlık koltuğuna kimin oturacağına dair belirsizliklerin sürdüğü Japonya'da öncü göstergeler endeksi temmuzda önceki aya göre 3 puan azalarak 3,1'e geriledi.

Verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle günü 23.090 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 106,3 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation şirketine ihracat kısıtlamaları getirerek kara listeye almayı değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 3.315 puan oldu.

Çin yönetiminin ise ABD'ye karşı çip sektörünü desteklemek için kapsamlı bir teşvik paketi planladığı bildirildi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.625 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.384 puanda seyrediyor.

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