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08.12.2020 - 11:07 | | AA

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı küresel piyasaları negatif etkilerken, ABD'nin, Hong Kong'daki gelişmelere yönelik daha fazla Çinli yetkiliye yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberleri Asya tarafında borsalardaki negatif havayı artırdı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.411 puandan günü tamamladı. Çin'in online sağlık platformu JD Health ise Hong Kong borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 50'nin üzerinde değer kazanırken, bu durum yatırımcıların pandemi sonrası oluşan yeni sektörlere ilgisini yansıttı.

Japonya'da, eylül ayında göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin açıkladığı ekonomiyi destekleme paketine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak 26.467 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 104,1 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 45.587 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 26.289 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,6 kayıpla 2.701 puandan kapattı. 

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