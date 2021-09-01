Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları Hindistan hariç yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

01.09.2021 - 11:28 | | AA
Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Analistler, bugün Asya'da açıklanan makro ekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin destekleyici politikaları bir süre daha uygulamada tutabileceği beklentisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye çıkarken, Çin'de 49,2'ye düşerek beklentilerin oldukça altında kaldı. Böylece, Çin'in imalat sanayi PMI verisi Nisan 2020'den bu yana ilk defa sektörde daralmaya işaret etti.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65 artarak 3.567 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 yükselerek 3.207 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,29 artışla 28.451 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen yüzde 0,3 üzerinde 110,35 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 57.485 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 primle 26.000 puanda bulunuyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'Ankara' açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'Ankara' açıklaması

ABD'de Kongre baskınında tartışma yaratan 'sosyal medya' detayı

ABD'de Kongre baskınında tartışma yaratan 'sosyal medya' detayı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sıradaki Haber
Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Sıradaki Haber
ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

Sıradaki Haber
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'Ankara' açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'Ankara' açıklaması

Sıradaki Haber