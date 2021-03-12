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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

12.03.2021 - 11:53 | | AA
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından pay piyasalarında yükseliş yaşansa da, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,60 seviyesini test etmesi satış baskısı yarattı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında da dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.453 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselerek 3.054 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 29.718 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 109 kritik seviyesinin üzerine çıkmasının ardından yüzde 0,6 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Dün tatil nedeniyle işlem görmeyen Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 50.985 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 gerilemeyle 28.740 puanda seyrediyor.

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