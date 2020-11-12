Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle hareketlenen küresel piyasalarda sektör ve hisse bazlı hareketler artarken, vaka sayısının artması karşısında sıkılaştırılan tedbirler risk iştahını negatif etkileyen temel faktör olarak öne çıkıyor.

Bu noktada yatırımcıların aşı çalışmalarına dair daha fazla detay beklediğine işaret eden analistler, aşının insanlara dağıtılmasına ilişkin dağıtım zorlukları ve hala sıkı tedbirlere devam edilmesi zorunluluğunun volatiliteye yol açtığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında bugün negatif seyrin öne çıktığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalarak 3.339 puan oldu.

Asya borsalarından pozitif ayrışan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,7 artışla 25.521 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 43.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 26.132 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.476 puanda seyrediyor.