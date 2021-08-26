Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası bugünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09 azalarak 3.501 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 3.128 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 artışla 27.742 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 110,2 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 55.860 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,33 azalışla 25.343 puanda bulunuyor.