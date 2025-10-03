Asya borsaları karışık seyirde

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrederken, Asya'da Japonya'daki ekonomik görünüme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Haberin Devamı

Asya'da Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları yakından takip edildi.

Ueda, fiyat artışlarına ilişkin, "Enflasyon bankanın hedefine kalıcı olarak ulaşma yolunda." dedi.

Ueda, ABD ekonomisinin gelecekteki seyrinin Japonya ekonomisini önemli ölçüde etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Dolar/yen paritesi, yüzde 0,2 artışla 147,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya yükseldi.

Ülkede açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,3 ile aktivitede artışa işaret etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 45.717 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 26.973 puanda işlem görüyor.

Haberin Devamı

Şu sıralarda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 80.977 puandan bulunuyor.