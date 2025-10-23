Asya borsaları karışık seyirde

ABD yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberler risk iştahının azalmasında etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmek üzere Malezya'ya gideceğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD Başkanı Trump Budapeşte'de yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, zirveyi iptaline gerekçe olarak, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haber akışının ardından azalan risk iştahıyla bölge endekslerinde hisse ve sektör bazlı satış baskısı takip ediliyor.

Güney Kore ve ABD'nin bir ticaret anlaşmasına ulaşabileceğine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bugün yaptığı açıklamada ABD ile ticaret görüşmelerinin biraz zaman aldığını ancak, rasyonel bir anlaşmaya ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun istikrarlı seyrini korumasıyla birlikte, ekonomik büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizliğin devam ettiğini belirtilerken, ekonomik büyüme tarafında özellikle tüketim ve ihracat kaynaklı iyileşme eğilimini sürdüğü bildirildi.

Gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere dikkat çekilen açıklamada, "Gayrimenkul piyasası istikrar önlemlerinin Seul ve çevresindeki konut piyasaları ile hane halkı borçları üzerindeki etkileri ve döviz kuru oynaklığı gibi finansal istikrar koşullarının daha yakından izlenmesi gerekmektedir. Kurul, bu nedenle, mevcut baz faiz oranı seviyesinin korunmasının uygun olduğuna karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,30 düşüşle 48.667 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 azalışla 3.845,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.907 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 25.857 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 85.109 puanda seyrediyor.