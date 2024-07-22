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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.

22.07.2024 - 09:50 | | AA
Asya borsaları karışık seyrediyor

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizlikler sonrası başlayan karışık seyrin, Asya'da da etkili olduğunu belirtti.

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Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon endişelerinin öne çıktığı Çin ekonomisini desteklemek adına 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini 10'ar baz puan indirerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e düşürdü.

Dolar/yen paritesinin, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 156,6 seviyesinde bulunduğunu aktaran analistler, bu durumun Japonya pay piyasalarındaki satış baskısında etkili olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 azalışla 39.599 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 düşüşle 2.763 puandan günü tamamladı

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 17.560 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 2.960 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 80.610 puanda bulunuyor.

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