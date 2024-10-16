Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

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Asya tarafında da yeni işlem gününde, teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkati çekerken, Çin'de gelecek dönemde emlak sektörüne ilişkin bir dizi teşvikin açıklanacağına yönelik beklentiler teknoloji şirketlerindeki satış baskısının piyasalar üzerindeki etkisini telafi ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 3,4 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,4 azalışla tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 149,22 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 azalışla 39.202 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.610 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.205 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 20.368 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 81.490 puandan işlem görüyor.