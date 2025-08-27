Asya borsaları karışık seyrediyor

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki değer kazancı dikkati çekiyor.

Yapay zeka alanında önde gelen Çin merkezli Cambricon'un hisseleri yüzde 5,8 yükselirken, Japonya'da Nikon Corporation hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değerlendi. Ülkede Aoi Electronics hisseleri yüzde 1 ve Satori Electric hisseleri yüzde 0,2 arttı.

Çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi 6 Ağustos'ta imzalamıştı. Hindistan'da bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle söz konusu kararın borsa üzerindeki etkisi henüz izlenemiyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de temmuz ayında sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Sanayi karları haziranda yüzde 4,3 gerilemişti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artışla 42.480,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselişle 3.187,16 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.831 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 25.242 puanda bulunuyor.