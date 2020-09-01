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01.09.2020 - 10:11 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 47,2'ye yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen veriye karşın endeksin hala 50 eşik değerinin altında kalması Nikkei 225 endeksinde dalgalı seyri beraberinde getirdi. Gün içinde 23.200 puana kadar yükselen Nikkei 225 endeksi, günü 23.138 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,2 değer kaybederek 105,7 seviyelerine geriledi.

Çin'de de imalat sanayi PMI'ın ağustosta önceki aya göre 0,5 puan artarak 53,1'e çıkmasına karşın Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,04 düşüşle 3.394 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 38.846 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.350 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 25.180 puanla yatay hareket ediyor.

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