Asya borsaları karışık seyretti

Avustralya ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 daralarak 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de salgın nedeniyle Pekin hükümetinin kabul ettiğinden çok daha fazla kişinin öldüğünü iddia etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.405 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.364 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.247 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.836 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.104 puanda seyrediyor.