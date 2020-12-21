Asya borsaları karışık seyretti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik artan endişelerle pay piyasalarında negatif fiyatlamaların öne çıktığı görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.

Bu gelişmelerle Asya tarafında endekslerde dalgalı bir seyir izlenirken, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kazanarak 3.421 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 26.714 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 103,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 46.659 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 26.376 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.779 puandan kapandı.