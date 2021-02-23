Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti
23.02.2021 - 10:45 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
ABONE OL

Veri gündeminin ve haber akışının nispeten sakin olduğu Asya borsalarında, küresel çapta yatırımcıların belirsizliklere odaklanması ile oluşan dalgalı seyrin devam ettiği görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.636 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.070 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 49.966 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 30.671 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ulusal tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,1 seviyelerinde dengelendi. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Okullar ne zaman açılacak? 2021/2. Dönem Okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 2021/2. Dönem Okullar açılacak mı?

Sıradaki Haber