Asya borsaları karışık seyretti

ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizlerinin, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirmesi küresel ölçekte belirsizlikleri artırıyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1, perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 3.419 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 azalarak 3.045 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 artışla günü 29.766 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 109,1'e çıktı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0.2 artışla 28.801 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 azalışla 49.950 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin baz etkisi nedeniyle şubatta yükselse de küresel piyasalarda risk algısının tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi nedeniyle arttığını söyledi.

Bu hafta Asya piyasalarının gündeminin odağında; çarşamba ABD Merkez Bankası, cuma Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı faiz kararlarının bulunduğunu ifade eden analistler, faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ile sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildirdi.