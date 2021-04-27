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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

27.04.2021 - 10:40 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde -0,10 olan politika faizinde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 4'e, enflasyon tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e revize etti.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

Yapılan tahminlere göre enflasyonun 2023 mali yılında yüzde 1 düzeyinde olacağı beklenirken, bu da 8 yıldır BoJ Başkanlığı görevini yürüten Haruhiko Kuroda'nın ultra gevşek para politikalarına rağmen 10 yıllık zaman diliminde yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturamayacağına işaret ediyor.

BoJ'un kararı sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 28.991 puana düşerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 108,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 artarak 3.442 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 düşüşle 3.215 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,91 artışla 48,825 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,35 düşüşle 28.853 seviyelerinde bulunuyor.

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