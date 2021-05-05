Asya borsaları karışık seyretti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Yellen'ın piyasalardaki volatiliteyi artıran açıklamalarının ardından, birçok borsanın kapalı olduğu Asya tarafında düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 48.764 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 28.414 puanda bulunuyor.

Avustralya'da ASX 200 endeksi ise günü yüzde 0,4 yükselişle 7.096 puandan tamamladı.

Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.