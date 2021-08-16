Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

16.08.2021 - 10:39 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılmaya devam ettiğini kaydederek, uygulamaya alınan önlemlerin ekonomik toparlanmayı törpüleyebileceği endişesinin Asya piyasalarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Çin'de devam eden regülasyon adımlarının da risk iştahını azaltan etkenler arasında olduğunu vurgulayan analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de ise temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,4 ve perakende satışlar yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 artarak 3.517 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 düşüşle 27.523 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,25 düşüşle 109,33 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 azalarak 26.180 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 55.499 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,61 azalışla 7.582 puandan günü tamamladı.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Zambiya’nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu

Zambiya’nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu

Kabil Havalimanı'nda can pazarı! 5 kişi hayatını kaybetti

Kabil Havalimanı'nda can pazarı! 5 kişi hayatını kaybetti

İki kalbi olduğu için 9 yıl baba olamadı! Hasret Ömür ile son buldu

İki kalbi olduğu için 9 yıl baba olamadı! Hasret Ömür ile son buldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Sıradaki Haber
1.556 lira devlet tarafından ödeniyor!

1.556 lira devlet tarafından ödeniyor!

Sıradaki Haber
Delta varyantı sonrası yaş grubu değişti!

Delta varyantı sonrası yaş grubu değişti!

Sıradaki Haber
İki kalbi olduğu için 9 yıl baba olamadı! Hasret Ömür ile son buldu

İki kalbi olduğu için 9 yıl baba olamadı! Hasret Ömür ile son buldu

Sıradaki Haber