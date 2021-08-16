Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılmaya devam ettiğini kaydederek, uygulamaya alınan önlemlerin ekonomik toparlanmayı törpüleyebileceği endişesinin Asya piyasalarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Çin'de devam eden regülasyon adımlarının da risk iştahını azaltan etkenler arasında olduğunu vurgulayan analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de ise temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,4 ve perakende satışlar yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 artarak 3.517 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 düşüşle 27.523 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,25 düşüşle 109,33 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 azalarak 26.180 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 55.499 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,61 azalışla 7.582 puandan günü tamamladı.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.