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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında iki gündür devam eden yükseliş eğilimi yerini karışık seyre bıraktı.

25.08.2021 - 11:15 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Japonya'da Kovid-19 önlemleri genişletilerek 8 eyalet daha OHAL kapsamına alındı.

Analistler, dünya genelinde karışık seyreden makro ekonomik verilerin genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağı beklentisinin küresel pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, Asya'da artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ise alımları törpülediğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,74 artışla 3.540 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 yükselişle 3.146 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,38 kazançla 7.531 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 azalarak 27.724 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,78 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 primle 56.056 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 azalışla 25.656 puanda bulunuyor.

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