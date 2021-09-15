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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

15.09.2021 - 10:36 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri pay piyasalarını yönlendirmeye devam ediyor. Çin'de ve Japonya'da açıklanan makro ekonomik veriler, Kovid-19 salgını sebebiyle uygulamaya alınan kısıtlamaların ekonomilere beklenenden daha fazla zarar vermiş olabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 11,1, Çin'de perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da üç veri de beklentileri karşılayamadı.

Buna karşılık, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentisi ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlıyor.

Analistler, PBoC'nin Kovid-19 salgının etkilerini hafifletmek için likidite kanallarını gevşetebileceğini, hatta faiz indirimi opsiyonunu da kullanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 azalarak 3.656 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 yükselerek 3.153 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 30.511 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 109,50 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 artışla 58.574 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,69 düşüşle 25.071 puanda bulunuyor.

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