Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

30.09.2021 - 11:38 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelemesi sonrası pay piyasalarında nispeten sakin bir seyir izlense de doğal gaz krizi ve tedarik sorunlarının varlığını sürdürmesi dengelenmeyi zorlaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, salgın kaynaklı süregelen risklere rağmen ülke ekonomisinin bir trend olarak toparlanmaya devam ettiğini, enflasyon trendinin de istikrara kavuştuğunu söyledi. Gerekirse daha fazla gevşek politikadan kaçınmayacaklarını vurgulayan Kuroda, "Ekonomi toparladıkça ve cep telefonu ücretlerinin düşmesinin etkileri azaldıkça enflasyonun da kademeli artmasını bekliyoruz." dedi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 29.453 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi se yüzde 0,1 değer kaybederek 111,8 seviyelerinde dengelendi.

Dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün yüzde 0,9 artışla 3.568 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.068 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 59.291 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 24.576 puanda seyrediyor.

ÖZEL - Ceyhun Cabadak: "Manisa'ya Süper Lig rozetini getireceğiz"

ÖZEL - Ceyhun Cabadak: "Manisa'ya Süper Lig rozetini getireceğiz"

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Yolcu minibüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 10 yaralı

Yolcu minibüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 10 yaralı

Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite artırımı için yatırıma ihtiyaç duyuluyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite artırımı için yatırıma ihtiyaç duyuluyor

Erdoğan: Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor!

Erdoğan: Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Emniyet müdürlüğü önünde el sallayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Sıradaki Haber
Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor! Hemen kaldırın

Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor! Hemen kaldırın

Sıradaki Haber
Bastığı sahte para ölüme götürdü

Bastığı sahte para ölüme götürdü

Sıradaki Haber
Yolcu minibüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 10 yaralı

Yolcu minibüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 10 yaralı

Sıradaki Haber