Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

18.10.2021 - 10:50 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu. Ülkede, eylülde yıllık bazda perakende satışlar yüzde 4,4 artışla beklentileri aştı, sanayi üretimi ise yüzde 3,1 yükselişle piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Makroekonomik verilerden karışık sinyaller gelmesinin yanı sıra Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang de emlak şirketlerinin oluşturduğu ekonomik risklerle başa çıkabileceklerini, Evergrande'nin finansal sisteme yönelik risklerini kontrol altına alabileceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.568 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.381 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.007 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 29.025 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 114,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 61.830 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.218 puanda seyrediyor.

Türkiye mobil kullanımda Avrupa’da lider oldu

Türkiye mobil kullanımda Avrupa’da lider oldu

Arsene Wenger, FIFA Dünya Kupası planını milli takım teknik direktörleriyle görüşecek

Arsene Wenger, FIFA Dünya Kupası planını milli takım teknik direktörleriyle görüşecek

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Denetimde yakalandı! 2 ay trafikten men edildi

Denetimde yakalandı! 2 ay trafikten men edildi

Siyaset dünyasından Özdemir Bayraktar için taziye mesajları

Siyaset dünyasından Özdemir Bayraktar için taziye mesajları

AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK kredi/burs başvurusu başladı mı? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs ücreti

KYK kredi/burs başvurusu başladı mı? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs ücreti

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay!

Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay!

Sıradaki Haber
COVID-19 ile ilgili ezber bozan sonuç

COVID-19 ile ilgili ezber bozan sonuç

Sıradaki Haber
Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Sıradaki Haber