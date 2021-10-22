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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

22.10.2021 - 10:34 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış ve Çinli emlak devi Evergrande'nin borç sorununun yanı sıra hammadde fiyatlarındaki oynaklık Asya piyasalarında gündemin odağındaki yerini koruyor.

Evergrande, temerrüde düşmeden önceki son gün bir tahvil ödemesi gerçekleştirerek şimdilik piyasalara rahat bir nefes aldırsa da şirketin ödemelerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık değişim Ağustos 2020'den bu yana ilk defa pozitif gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da Mart 2020'den bu yana ilk kez arttı. Japonya'da TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,2, çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,1 arttı. Ayrıca ülkede imalat sanayi PMI 53'e, hizmet sektörü PMI da 50,7'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 azalışla 3.582 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3,006 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 artarak 28,804 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 114,00 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 60.948 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 26.088 puanda seyrediyor.

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