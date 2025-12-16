Asya borsaları negatif seyirde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranırken, Asya borsalarında risk algısı yüksek seyrediyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günkü faiz kararında "şahin" açıklamalar yapacağına yönelik endişeler de risk algısının artmasına neden oluyor. Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanmalar karşısında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtmelerinin ardından temkinli davranıyor.

Çin'in önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketi China Vanke'nin borçlarını yeniden yapılandırma çabalarıyla birlikte gayrimenkul krizine ilişkin yeniden ortaya çıkan endişeler, Çin piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Güney Kore merkezli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret bakanlıkları ile geliştirdiği stratejik ortaklık kapsamında, ülkede toplam 7,4 milyar dolar yatırımla izabe tesisi kuracağını bildirdi.

Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 52,5 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,45 düşüşle 49.442 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,24 azalışla 3.999 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 3.825 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 1,98 altında 25.119 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,58 kayıpla 84.709 puanda seyrediyor.