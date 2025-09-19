Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık seyrederken, Asya tarafında negatif seyir göze çarpıyor.

Trump ile Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme yatırımcıların gündeminde yer alırken, görüşme sonrası taraflarda gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararının ardından karışık bir seyir izleniyor. BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, 2 üye faiz artırımına yönelik oy kullandı. Banka, Japonya ekonomisinin bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığını belirtti. Banka, piyasaya yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu.

Bölgede bugün açıklanan veriler Japonya'da enflasyonun yavaşladığını gösterdi. Ülkede, ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,7, çekirdek enflasyonda yüzde 2,7 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede, temmuz ayına ilişkin TÜFE yıllık 3,1, çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.016 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 azalışla 3.437 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 3.826 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 26.504 puanda ve Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 82.554 puanda seyrediyor.