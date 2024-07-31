Asya borsaları pozitif seyirde

Bankadan yapılan açıklamada, tahvil alım programının da gelecek dönemde küçültüleceği belirtilerek, aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımlarının Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirileceği ve her çeyrekte bu miktarın 400 milyar yen azalacağı ifade edildi.

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BoJ'un gelecek döneme ilişkin tahminlerine göre, sene sonunda yüzde 1,9 olacağı öngörülen çekirdek tüketici enflasyonuna ilişkin öngörüler değişmedi.

Banka, Japon ekonomisinin, cari yılda, bir önceki raporunda öngörülen yüzde 0,8'lik büyümeye kıyasla yüzde 0,6 genişleyeceğini tahmin etti. Ülkenin hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 1 büyüyeceğine yönelik tahminler de korundu.

Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi yüzde 3,6 azalışla tahminlerin üzerinde kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4'e, hizmet sektörü PMI da 50,2'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,49 artışla günü 39.101 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 152,9 seviyesinde bulunuyor.

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Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.765 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 artışla 17.340 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 2.935 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 yükselişle 81.660 puanda bulunuyor.