Asya borsaları pozitif seyrediyor

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yavaşlasa da tahminlerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Ülkede temmuz ayında ulusal TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükselirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 artarak tahminleri aştı.

Japonya'da enflasyon verilerinin tahminleri aşması, BoJ Başkanı Ueda'nın para politikası mesajlarını daha kritik hale getirdi. Ueda'nın Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.

Bunun yanı sıra ülke basınında yer alan haberlerde, Japonya Maliye Bakanlığının, 2026/2027 mali yılı bütçe talepleri için uzun vadeli devlet tahvillerinde varsayılan faiz oranını yüzde 2,6'ya yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi.

Çin tarafında ise Çin hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle yerel teknoloji şirketlerine H20 çip alımlarını durdurma talimatı verdiği ve bunu takiben Nvidia'nın Amkor, Samsung ve Foxconn'a üretimi askıya almaya yönelik çağrısına dair haber akışı yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 artışla 42.617,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 yükselişle 3.168,73 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 kazançla 3.819 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.216 puanda bulunuyor.

Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 81.571 puandan işlem görüyor.