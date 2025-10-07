Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanması kaynaklı belirsizlik sürerken, bu durum risk algısının artmasına neden oluyor. Asya tarafında Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni liderinin Takaiçi Sanae olmasının ardından Japonya borsasındaki yükseliş devam ediyor. Genişlemeci maliye ve para politikalarına yakın duran Takaiçi, seçim vaatleri kapsamında "ekonomiyi 10 yılda 2 katına çıkarma" hedefiyle kapsamlı bir büyüme planı açıklamış, devlet harcamalarını artırma ve hedefli vergi indirimleri sözü vermişti.

Analistler, Takaiçi'nin liderliğe gelmesinin ardından Japonya Merkez Bankasına yönelik faiz artırımı beklentilerinin zayıfladığını, bunun da Japonya piyasalarını desteklediğini belirtti.

Yen, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 150,7 seviyelerinde seyrediyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 48.031,50 puandan kapandı. Şu sıralarda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 81.991 puandan bulunuyor.